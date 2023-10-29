«البركة مصر» يحصل على جائزة أفضل بنك إسلامي في مصر

حصل بنك البركة على جائزة أفضل بنك إسلامي في مصر لعام 2023، وذلك خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي على مستوى العالم العربي، وقد تسلم الجائزة حازم حجازي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك.

تأتي هذه الخطوة لتؤكد نجاح الخطة الاستراتيجية التي يتبعها البنك وعلى الجهود المبذولة من كل العاملين به نحو تحقيق التميز والازدهار لتعزيز مكانته في السوق المصرفي المصري.

يُذكر أن بنك البركة حصل على العديد من الجوائز خلال هذا العام، حيث كان قد حصد جائزة أفضل صفقة تمويل منظم في مصر لعام 2023 من مجلة جلوبال براندز البريطانية. كما فاز بنك البركة بجائزة أفضل هيكلة وأخرى بكونه أفضل تمويل بالعملة المحلية المقدمة من EMEA FINANCE Awards وذلك لمشاركته في التمويل المشترك الممنوح لشركة ايفرجرو للأسمدة . كما جاء ضمن قائمة «فوربس» لأقوى 50 شركة فى مصر لعام 2023 حيث احتل بنك البركة المركز الـ 23 بقيمة سوقية 196 مليون دولار، ومبيعات 285 مليون دولار، وصافي أرباح 57 مليون دولار، وإجمالي أصول 2.8 مليار دولار.