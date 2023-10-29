محافظ القليوبية يتابع مبادرة خفض السلع بمدينتي كفر شكر وطوخ

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية تابعَ خلالها الالتزام بتطبيق مُبادرة خفض السلع الغذائية والأساسية ومدى توافرها بعددٍ من السلاسل التُجارية والهايبر ماركت وسوق الخضراوات والمُجمعات الاستهلاكية بمدينتي كفر شكر وطوخ.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء برفع العبء عن كاهل المواطنين وبالتنسيق بين المحافظة ومديرية التموين والقطاع الخاص، يرافقه الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، واللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ.

وتفقدَ "الهجان" السلاسل التُجارية والهايبر ماركت والمُجمعات الإستهلاكية وسوق الخضار بمدينة كفر شكر، وتضمنت الجولة المرور على ماركت الدكان وكازيون ١و٢ وسوق الخضار وهايبر المدينة والجمعية الإستهلاكية دلتا ماركت.

واطمأن "المحافظ" على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق ومدى الإلتزام بتطبيق مُبادرة خفض السلع الأساسية، مشددًا بضرورة ضخ كميات أكبر من المعروض لتلبية كافة إحتياجات المواطنين، مع أهمية وضع الأسعار على كل مُنتج بشكل واضح للجمهور وخاصة سوق الخضار، موجهاً وكيل وزارة التموين بالقليوبية بمراقبة سوق الخضار بمدينة كفر شكر ومُتابعة البائعين وأسعار جميع السلع لتحقيق الإنضباط بالأسواق وعدم المُغالاة في أسعار أي سلعة.

كما توجه "الهجان" لمدينة طوخ وتفقد عدداً من الهايبر ماركت وشركات القطاع الخاص من بينها شركة نادو جروب وماركت كازيون ومول العابد، مشيرًا إلى أهمية إلتزام التُجار بأسعار المُبادرة وتوافر كافة السلع الغذائية والإستراتيجية، مع ضرورة تنوع المُنتجات وجودتها وتغطيتها لكُل الإحتياجات الأساسية التي تُهم المواطن وخاصة السلع الغذائية الأساسية والتي تتناسب مع جميع الفئات.