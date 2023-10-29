مد انقطاع الكهرباء لساعتين في اليوم طبقا لتخفيف الأحمال

تداول عدد كبير من رودا التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر وانستجرام عن زياده فتره تخفيف الأحمال خلال الأيام الماضية من ساعة ونصف الي ساعتين وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي علي الرغم من انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وغلق التكييفات بنسبة كبير التى كانت تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.

وأعلن مصدر مسؤول بوزاره الكهرباء والطاقه المتجدده لـ “ البوابة نيوز” انه تم تبليغ شركات التوزيع منذ أمس والتحكمات علي مستوى جميع الشركات التسع بمد فتره الانقطاع ساعتين متواصلين فقط يوميا في حين يبدأ الانقطاع من الساعة الثانية عشر ظهرا حتي الثالثه فجرا يوميا باستثناء المستشفيات واقسام الشرطة.



وأكد المصدر أنه تم إجراء تعديلات على المواعيد المحددة من قِبل وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء تنفيذا للتعليمات الجديدة حتى اشعار اخر.

وكان قد أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.

وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر .

وقال المتحدث الرسمي: حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت.