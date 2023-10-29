الدورى الإسبانى.. تعرف على تشكيل أوساسونا أمام ريال بيتيس

أعلن جاغوبا اراستي المدير لفنى لفريق أوساسونا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال بيتيس، وذلك بعد قليل على ملعب "ستاد بينتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق أوساسونا كالتالى:

حراسة المرمى: سيرجيو هيريرا.

خط الدفاع: خيسوس اريسو، أليخاندرو كاتينا، دافيد غارسيا، روبين بينيا.

خط الوسط: جون مونكايولا ، لوكاس تورو، ايمار اوروز.

خط الهجوم: لويس ايزكييل افيلا، انتي بوديمير، مويسيس غوميز.

ويحتل فريق ريال بيتيس المركز التاسع برصيد 14 نقطة، بينما يقع فريق أوساسونا فى المركز الـ 11 برصيد 13 نقاط.