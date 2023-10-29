8 ميداليات متنوعة لذوي الهمم في بطولة العالم للكاراتيه

حقق المنتخب المصري للكاراتيه لذوي الهمم، ثلاث ميداليات متنوعة في منافسات بطولة العالم المقامة في بودابست بالمجر خلال الفترة من 23 وحتى 30 أكتوبر الجاري .

بهذه النتيجة ارتفعت حصيلة المنتخب المصري إلى 8 ميداليات بواقع ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وخمس ميداليات برونزية.

وقد حققت البطلة المصرية سلمى علاء الدين الميدالية الذهبية في منافسات داون ذهني، كما توج اللاعب أحمد وحيد بالميدالية الذهبية في منافسات داون ذهني.

وحصدت اللاعبة نادين يوسف الميدالية الفضية في منافسات داون ذهني أيضًا.

وكان قد حقق الميداليات البرونزية كلًا من: “حازم محمد، مصطفى أبو الفتوح، عادل شباب، مروة أحمد، وروان خليل“.

وينافس اللاعب عبد العزيز عاصم على الميدالية الذهبية في منافسات الحركي، حيث يخوض مباراة الدور النهائي مساء اليوم الأحد.

ويستكمل المنتخب المصري للكاراتيه للكبار، منافسات نهائي الفرق ببطولة العالم مساء اليوم الأحد.

على الجانب الآخر يتصدر المنتخب المصري للكاراتيه جدول ترتيب بطولة العالم بالمجر، قبل اليوم الأخير برصيد 6 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وثلاث ميداليات برونزية.