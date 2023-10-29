رئيس أفريقية النواب: قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار طال انتظاره لفترة طويلة

قال النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، والتي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، إن هذا القانون طال انتظاره لفترة طويلة جدا، وإذا كنا نريد أن نصل بالصادرات المصرية لـ100 مليار دولار فذلك يتحقق من خلال فتح أسواق في أفريقيا، فصادراتنا في أفريقيا لا تزيد عن 5 مليار دولار منهم 70% من شمال أفريقيا ما يعني أن الجزء الجنوبي من أفريقيا غير موجودين فيه وهذا غير مقبول.

وتابع رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب: هذه الوكالة مهمة جدا لزيادة الصادرات ولكن من المهم جدا أن لا يقل رأس مال الوكالة عن مليار دولار حتى تعمل بشكل جيد لأن أقل من ذلك سيكون صعب.

واستكمل النائب شريف الجبلي: المطلوب الكثير من الإجراءات لزيادة الصادرات في أفريقيا حيث أن البنوك المصرية غير موجودة في أفريقيا لذا من الصعب التصدير في حالة عدم وجود البنوك، فضلا عن ضرورة توفير خطوط ملاحية.