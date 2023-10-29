إصابة 3 في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، اليوم الأحد، بطريق " موط – العوينات " بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة نقل مزدوجة الكابينة بطريق " موط – شرق العوينات" بمركز الداخلة، أسفر عن إصابة كل من سيد محمد محمود، 47 عامًا، من محافظة الشرقية، أحمد ابراهيم أحمد، 36 عامًا، من محافظة الشرقية، رشاد عاطف فهمي، 26 عامًا من الشرقية.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، فيما تواصل الوحدة المحلية لمركز الداخلة، بالتعاون مع إدارة المرور رفع آثار الحادث لإعادة السيولة المرورية لطبيعتها لطريق " الداخلة – العوينات"، فيما تحرر محضر بالحادث وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.