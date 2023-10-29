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الأحد 29 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل: ختام برامج تدريب مجاني لشباب بني سويف على 5 مهن

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أعلنت وزارة العمل، عن انتهاء مديرية العمل بمحافظة بني سويف من المرحلة الأولى لبرامج التدريب المهنى المجاني وتخرج عدد 66 متدربا في المجالات الاتية: التفصيل والخياطة، وصيانة المحمول ، والتبريد والتكييف ، والمشغولات اليدوية والتطريز ، وذلك في اطار التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP  التابع للأمم المتحدة ، وكذلك استقبال وفد برنامج الأغذية العالمي لزيارة المحافظة ومقابلة خريجي دورات المرحلة الأولى ودورة التسويق الالكتروني من المرحلة الثانية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين بالتعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير مزيد من البرامج التدريبية على المهن المستحدثة والتى يتطلبها سوق العمل  بالمحافظات ، ودعم ومساندة الشباب في الحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ..

وقال أحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف، في تقريره للوزارة: “ استقبل وفد برانمج الأغذية ، بحضور احمد معوض وكيل المديرية ،وأم الخير شعبان مدير إدارة بحوث العمالة ، وأشاد الوفد بجهود المديرية التى ساهمت في إنجاح دورات المرحلة الأولى ، والمرحلة الثانية حتى الآن” .

والتقى الوفد ببعض من نماذج النجاح من خريجي الدورات التدريبية التي جرى تنفيذها ، كما انه وفي اطار اتفاق التعاون الموقع بين الوزارة والبرنامج لتنفيذ برامج تدريبية مجانية لأبناء المحافظة خلال المرحلة الأولى منه ، والموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية والتي بدأت بتنفيذها المديرية من خلال دورة تدريبية في مجال التسويق الالكتروني.

 كما تشمل هذه المرحلة أيضا مجالات صيانة الحاسب الآلي  وصيانة المحمول ، حيث  تخرج 20 متدرب من دورة التسويق الالكتروني خلال الفترة السابقة ، ومؤكداً إستمرار المديرية في دعم وتشجيع الشباب للإلتحاق بالبرامج التدريبية المتاحة لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة او مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة لتحقيق أهداف ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة  ..

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