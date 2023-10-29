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الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

العمل: تجربة لخفض مستويات الأتربة و"الوطأة الحرارية" بإحدى الشركات في الإسكندرية

وزارة العمل
وزارة العمل
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أعلنت وزارة العمل عن تنظيم الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، زيارة لشركة بمدينة برج العرب بالأسكندرية ، و ذلك لتقييم تجربة جديدة مقترحة من الادارة العامة للصحة المهنية لخفض مستويات الاتربة و الوطأة الحرارية ، و ذلك بعد دراسة لمسببات وجود حالات من التحجر الرئوي بين العاملين.

 و بدأت التجربة بأحد الاقسام ، في إطار الجهود المبذولة في نشر ثقافة السلامة و الصحة المهنية ورفع مستوي المنشآت للوصول الي بيئة عمل آمنة تحافظ علي العنصر البشري و المادي و ايماناً بضرورة التعاون مع اطراف العمل في تحقيق ذلك الهدف ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتوفير مناخ عمل آمن يتم الحفاظ فيه على العاملين والمنشآت وحمايتهم من المخاطر المختلفة الموجودة في بيئة العمل والتعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع في تطبيق إشتراطات السامة واساليبها .

واوضحت المهندسة  غادة ابراهيم رئيس الادارة المركزية للسلامة و الصحة المهنية، أن الزيارة جرى تنظيمها لتقييم مدي فعالية التجربة الجديدة لبدء التعميم في باقي الاقسام ، وذلك اضافة الي تقييم شامل للمنشأة من كافة نواحي السلامة و الصحة المهنية ، والذي لاقي الاستحسان من ادارة الشركة و ذلك في سبيل الوصول الي المستوي الذي يضمن تحقيق اهداف العمل اللائق، كما جرى خلال الزيارة التعاون بين ادارتي الصحة المهنية ، و تأمين بيئة العمل بالادارة المركزية للسلامة و الصحة المهنية حيث قامت رئيس الادارة المركزية و الدكتور يوحنا الخراط مدير عام الادارة العامة للصحة المهنية بزيارة اقسام المنشأة للتقييم ، في حين قام الكيميائي محمد حسن الباحث بالادارة العامة لتأمين بيئة العمل باجراء قياسات المخاطر اللازمة بالمنشأة و من ثم الاجتماع لتقييم الملاحظات والتي قامت المنشأة بوضعها في الاعتبار تمهيداً لوضع الخطة اللازمة للتحسين المستمر و هو ما يشجع في حالة نجاح التجربة علي تعميمها في الانشطة الصناعية المماثلة .

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التوعية والتثقيف السلامة والصحة المهنية برج العرب بالإسكندرية بيئة عمل آمنة وزير العمل حسن شحاته وزارة العمل
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