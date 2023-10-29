محافظ المنوفية يكرم وكيل وزارة الصحة السابق تقديرا لجهوده

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة السابق، وذلك تقديراً لمجهوداته التي بذلها خلال فترة توليه العمل بالمحافظة ، متمنياً له دوام التوفيق في مهام عمله الجديد بمحافظة الجيزة، جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالديوان العام ، وعقب صدور القرار الوزاري بتولي الدكتورة رشا خضر وكيلاً لوزارة الصحة بالمنوفية خلفاً له .

وأهدى المحافظ الدكتور خالد درع المحافظة تقديراً لأدائه المتميز ومساهمته في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بنطاق مراكز ومدن المحافظة ، ودوره في النهوض بقطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، فيما أعرب الدكتور خالد عبد الغني عن سعادته وامتنانه بهذا التكريم ، مقدماً كل الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية ، مؤكداً أنه قد سعد بالعمل وسط كوكبة متميزة من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأنه لم يدخر جهداً للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية .

والتقى محافظ المنوفية ، الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة الجديد ، وهنأها بمهام منصبها الجديد ، متمنيا لها دوام التوفيق وحسن الأداء ، ومؤكداً علي أهمية التعاون والتنسيق بين مديرية الصحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني للاستمرار في تقديم خدمات طبية مميزة للمرضى .