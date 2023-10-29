مجموعة السبع تدعو إلى الإلغاء الفوري للحظر المفروض على الأغذية اليابانية

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 12:07 م

دعت مجموعة القوى الصناعية السبع اليوم الأحد إلى "الإلغاء الفوري" للقيود المفروضة على واردات المنتجات الغذائية اليابانية، في إشارة إلى القيود التي فرضتها الصين بعد أن بدأت اليابان في تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما أغسطس الماضي، حسبما أفادت صحيفة جابان تايمز اليابانية.

وأوضحت الصحيفة في نسختها بالإنجليزية على موقعها الإلكتروني إن وزراء تجارة مجموعة السبع، لم يذكروا الصين، في البيان الصادر بعد اجتماعهم الذي بدأ أمس السبت بمدينة أوساكا غربي اليابان واستمر حتى اليوم، لكنهم أدانوا أيضًا ما يعتبرونه ضغوطًا اقتصادية متزايدة من خلال التجارة.

وقالت المجموعة في بيان مؤلف من 10 صفحات: "إننا نستنكر الإجراءات الرامية إلى استخدام التبعيات الاقتصادية كسلاح ونلتزم بالبناء على علاقات اقتصادية وتجارية حرة وعادلة ومتبادلة المنفعة".

وفرضت الصين حظرا شاملا لواردات الأسماك اليابانية قبل شهرين عندما بدأت اليابان في إطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما إلى المحيط الهادئ. وفي حين وصفت اليابان والولايات المتحدة القيود بأنها غير عادلة، أعلنت روسيا عن قيود مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأعربت مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا عن "قلقها" إزاء إجراءات الرقابة الأخيرة على تصدير المعادن المهمة.

وأعلنت الصين، أكبر منتج للجرافيت في العالم، هذا الشهر فرض قيود على تصدير المادة الرئيسية المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية، في محاولة أخرى للسيطرة على إمدادات المعادن الحيوية استجابة للتحديات المتعلقة بهيمنتها التصنيعية العالمية.

وفيما يتعلق بروسيا، أدان مسؤولو مجموعة السبع تدمير البنية التحتية لتصدير الحبوب الأوكرانية في غزوها للبلاد، وقرار موسكو بالانسحاب "من جانب واحد" من المحادثات بشأن اتفاق سمح لأوكرانيا بتصدير القمح ومنتجات أخرى عبر البحر الأسود.

ووفقا للصحيفة، لم يذكر وزراء التجارة أزمة الشرق الأوسط (حماس وإسرائيل)، قائلين فقط إنهم "يسعون إلى رفع مستوى الوعي حول التحديات التي يواجهها نقل السلع الإنسانية عبر الحدود الدولية أثناء الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى.

