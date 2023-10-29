طلب إحاطة لعدم استكمال منظومة الصرف الصحى بقرى الأقصر

تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم اكتمال مشروعات الصرف الصحي بقرى ونجوع محافظة الأقصر.

وأوضح "إدريس"، أن العديد من النجوع والقرى بمحافظة الأقصر لازالت تعانى من عدم وجود الصرف الصحى ولم يدخلها مشروع الصرف الصحى على الإطلاق، ومازال الأهالى يعتمدون على البيارات وهو ما يخالف خطة الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وطالب النائب أحمد إدريس، في طلب الإحاطة سرعة الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحي بكافة نجوع وقرى محافظة الأقصر، لضمان حياه كريمة للمواطنين، وإحاله الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته والإحاطة بما تم التوصل إليه.