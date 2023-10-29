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الأحد 29 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الصحة" تطلق خارطة الطريق للحد من السمنة على مستوى الجمهورية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اطلاق خارطة الطريق للحد من السمنة بجمهورية مصر العربية .

وأشار وزير الصحة ، إلى التوسع فى القوافل الطبية المعنية بالمسح الطبى الشامل على الطلاب فى المدارس ، من أجل القضاء على السمنة .

اوضح وزير الصحة أن هناك  ما يقرب من 8 مليار دولار يتم صرفها سنويا على علاج السمنة .
بدوره قال الدكتور محمد مصطفي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن السمنة تمثل عبئ يمكن تفاديه من خلال منظومة العلاج الصحيحة وتغير السلوكيات الصحية بداية من الطفل، لافتا الي أن وزارة الصحة تعمل علي التدخل للحد من السمنة من خلال خارطة الطريق وهي خطوة رشيدة لخفض معدلات السمنة في مصر .

وتابع "مصطفي" خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لفعاليات اطلاق خارطة الطريق للحد من السمنة، الدولة المصرية تعمل علي الحد من السمنة من خلال المبادرات الصحية لمكافحة السمنة والتقزم والانيميا والتي استطاعت أن تحقق نتائج كبيرة لتقليل السمنة بين طلاب المدارس وكذلك الأنيميا .

ومن جانبها قالت الدكتورة سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، إن السمنة مرض خطير تشكل عبئ علي المواطن، مشيرة خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن خطة مصر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للحد من السمنة، خارطة الطريق للحد من السمنة ستنعكس علي الصحة العامة للمواطنين، وسيتم العمل بالخارطة علي مستوي محافظات الجمهورية، وسيتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال المؤسسات المعنية.

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