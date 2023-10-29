"عمل الإسكندرية" تستقبل وزير الشباب والرياضة في وحدة تدريب متنقلة بالمحافظة

قالت وزارة العمل في بيان لها ، إن مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية استقبلت وزير الشباب والرياضة د .أشرف صبحي ، وذلك اثناء زيارته للمدينة الشبابية بابوقير بالإسكندرية ، وتنظيم جولة تفقدية لبرامج التدريب المهنى المجانية بوحدة التدريب المتنقلة بعد نقلها للمدينة الشبابية تنفيذاً لبرتوكول التعاون الموقع بين وزارة العمل ووزارة الشباب والرياضة ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الاكثر إحتياجاً ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة في سوق العمل والتعاون مع كافة الجهات المعنية ، لتوفير الدعم والمساندة للشباب في المحافظات لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة او متوسطة.

وأكد محمد كمال مدير مديرية العمل بالأسكندرية ، خلال اللقاء مع وزير الشباب والرياضة ان وزارة العمل تسعي لتأهيل الشباب من الجنسين وتشجيع الشباب علي التدريب بالمهن المختلفة لاكسابهم الخبرة وتاهيلهم لسوق العمل، حيث أثنى الوزير بدوره على الجهد المتميز الذى تقوم به الوزارة لتاهيل الشباب لسوق العمل.

واكد على فتح جميع المقرات لاستضافة الوحدة المتنقلة خلال فترات التدريب ، وأضاف وكيل المديرية انه جرى البدء بالدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة عقب نقل الوحدة الاسبوع الماضى مباشرة ومدتها 3 اسابيع بمعدل 150 ساعة للدورة الواحدة وذلك بمعرفة مدربين متخصصين من ذوي الخبرات وتم اختيارهم من قبل الادارة العامة لمراكز التدريب المهني بالمديرية.. وان الوحدة المتنقلة ستتواجد بمنطقة ابو قير لمدة 3 أشهر وطبقا لإحتياجات المنطقة مجاناً لتوفير الحياة الكريمة لهم كما سيتم متابعة المتدربين باستمرار ، وان اوئل الخريجين من الدورات التدريبية سوف يحصلون علي شنطة عدة مجانية وماكينات خياطة للبدء في مشروع صغير لهم وايضاً سوف توفر لهم المديرية فرص عمل في منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة.

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