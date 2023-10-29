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الأحد 29 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

لقاء تعريفي بين طلاب البرامج الثلاثة المتميزة وقيادات آداب عين شمس

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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نظمت كلية الأداب جامعة عين شمس  لقاءا تعريفيا بين طلاب البرامج الثلاثة المتميزة بنظام الساعات المعتمدة وقيادات الكلية ومنسقي البرامج : ( الدراسات البينية والانجليزية - الدراسات العبرية والإسرائيلية - التقنية الرقمية للمعلومات الرقمية "الجيوماتكس" ) ، وذلك تحت رعاية غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر الحفل  حنان كامل عميد الكلية ، محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ورؤساء الأقسام، ومنسقي البرامج نادية حشيش ،  أحمد صلاح ، مصطفى هاشم نيابة عن معوض بدوى.

الدراسات العبرية والإسرائيلية الساعات المعتمدة جامعة عين شمس كلية الآداب بجامعة عين شمس
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