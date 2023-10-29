لقاء تعريفي بين طلاب البرامج الثلاثة المتميزة وقيادات آداب عين شمس

نظمت كلية الأداب جامعة عين شمس لقاءا تعريفيا بين طلاب البرامج الثلاثة المتميزة بنظام الساعات المعتمدة وقيادات الكلية ومنسقي البرامج : ( الدراسات البينية والانجليزية - الدراسات العبرية والإسرائيلية - التقنية الرقمية للمعلومات الرقمية "الجيوماتكس" ) ، وذلك تحت رعاية غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر الحفل حنان كامل عميد الكلية ، محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ورؤساء الأقسام، ومنسقي البرامج نادية حشيش ، أحمد صلاح ، مصطفى هاشم نيابة عن معوض بدوى.