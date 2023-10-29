عبر تطبيق "أنتخب".. الناخبون يختارون أعضاء مجلس الشورى في سلطنة عمان

انطلق اليوم الأحد التصويت في انتخابات مجلس الشورى في سلطنة عمان للفترة العاشرة عبر تطبيق «أنتخب».

ويتنافس 843 مرشحًا بينهم 32 امرأة حسب القوائم النهائية للمرشحين لاختيار 90 عضوًا، وتستمر عملية التصويت حتى الساعة الـ 7 مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيّدين حسب القوائم النهائية للناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، عبر تطبيق«انتخاب» والموقع الإلكتروني للانتخابات، 753260 ناخبًا وناخبة، حيث أدلى منهم 13 ألفًا و843، خارج البلاد.

وتأتي عملية التصويت هذا العام عبر النسخة الثانية من تطبيق "أنتخب" حيث أدخلت الجهات المختصة على هذا التطبيق بعض التحسيناتوالتحديثات كخاصية القراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين) وميزة لغة الإشارة المتاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم.

ويتميز التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة وبمستوى عالٍ من الأمان باستخدام أحدث التقنيات في مجال التشفير، ويتم التحقق من بيانات الناخب في ثلاث خطوات أساسية، وهي تصوير أصل البطاقة الشخصية من الجهتين، ثم قراءة بيانات البطاقة الشخصية عن طريق خاصية اتصال قريب المدى NFC، والتقاط صورة شخصية للناخب.