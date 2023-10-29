رضا سليم يقود هجوم الأهلي في التشكيل المتوقع أمام صن داونز بالدوري الأفريقي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، اليوم الأحد ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي.

تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد معقل الفريق الجنوب أفريقي.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها الثالثة عصر غد الأحد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي

محمد الشناوي في حراسة المرمي

خط الدفاع : محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول

خط الوسط أليو ديانج ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا

خط الهجوم رضا سليم وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

ويرغب المارد الأحمر في الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء تسهل من مهمته في لقاء الإياب المقرر له الثامنة مساء الأربعاء المقبل بإستاد القاهرة الدولي بحثاً عن التأهل للمباراة النهائية لدوري السوبر الأفريقي وملاقاة الفائز من الوداد المغربى والترجي التونسي.

ويتسلّح الأهلي في مباراة اليوم بـ"كبريائه الأفريقي" من أجل الفوز على الفريق الجنوب أفريقي، وإنهاء لعنة المباريات التي تُقام في الثالثة عصراً وخسرها الأهلي بنتيجة ثقيلة وحصلت مرتين، الأولى كانت في دور الثمانية موسم 2018-2019 وفاز صن داونز ذهابًا 5- صفر، وفي الإسكندرية فاز الأهلي بهدف أحرزه وليد أزارو، فيما كانت الثانية في دور المجموعات في النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا وخسرها الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين قبل أن يفوز الأهلي باللقب الأفريقي في النهاية.

وأسند الكاف إدارة المباراة المرتقبة للبنيني لويس ديجيندو (حكم ساحة)، على أن يعاونه مواطنه إيريك إيلمافو مع الأنغولي لويس أوليفيرا (حكم مساعد ثان)، بينما عُين أحمد امتياز من موريشيوس حكما رابعا، ويقود طاقم تقنية الفيديو، ماريا ريفيت من موريشيوس مع المساعد المغربي عادل زوراق.

وتأهل الأهلي لتلك المرحلة من البطولة التي تُقام للمرة الأولى في التاريخ، بعد أن تفوق على سيمبا التنزاني بقاعدة الهدف الاعتباري، عقب التعادل الإيجابي 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، فيما حقق صن داونز بطل جنوب أفريقيا الفوز بهدفين دون رد على بترو أتلتيكو الأنغولي في مجموع المباراتين، ليضرب موعدا جديدا مع نظيره الأهلي.

ويغيب عن الأهلي الليلة كل من: إمام عاشور وعمرو السولية وكريم فؤاد ومحمود متولى بسبب الإصابة وأحمد عبد القادر وحمزة علاء لأسباب فنية.