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الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

طعنه في رقبته بـ«كزلك».. التحقيقات تكشف ملابسات مقتل شاب بالوراق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في مقتل شاب إثر مشاجرة بينه وبين جاره بالوراق، عقب ورود تقرير من الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمان لمعرفة الإصابة التي أدت لوفاته، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.


طعنه في رقبته بـ«كزلك»
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه"محمد.ش." 35 سنة، نشبت مشادة كلامية بينه وبين جاره تطورت إلى مشاجرة، أحضر المتهم سلاحًا أبيض "كزلك" وسدد للضحية طعنة في الرقبة فأرداه قتيلًا.

 
وبين تقرير الطب الشرعي بعد الكشف الظاهري لجسد المجني عليه، وجود قطع جزئي بالرقبة إثر تعرضه للطعن بسلاح حاد.


كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب محمد.ش، 35 عاما، مصاب بطعنة نافذة في الرقبة.


وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه لقى مصرعه على يد عاطل بسبب خلافات الجيرة.
تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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