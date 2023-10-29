مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

قالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية، إن طفلًا وشابًا أصيبا بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مُخيم "العروب" شمال مُحافظة "الخليل" بجنوب الضفة.

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (13 عامًا) وشاب برصاص الاحتلال الحي في الفخذ، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب، وجرى نقله إلى المستشفى، أصيب آخرون بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية "حوسان" غرب "بيت لحم" جنوب الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مُخيم "شعفاط" شمال مدينة القدس المحتلة، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت الحارقة. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة "العيسوية" شمال القدس برفقة مخابراتها، وحي وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وفي مُحافظة "جنين" شمال الضفة، وقعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة "يعبد"، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت، خلال هدم منزل.