«اليماني» عضوًا في اتحاد المهندسين العرب مرشحًا عن النقابة

تم اختيار الدكتور محمد اليماني ممثلًا لنقابة المهندسين المصرية في لجنة الطاقة الاتحادية في اتحاد المهندسين العرب، وذلك بترشيج من نقيب المهندسين وهيئة مكتب النقابة، حيث يتولى الدكتور اليماني رئاسة شعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة العامة للمهندسين وعضو المجلس الأعلى وعضو اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، ويتولى أيضًا رئاسة المجلس العربي للطاقة المستدامة، ومستشار فني بالسويدي إليكتريك، وسبق أن عمل "كمتحدث رسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة" وسبق لسيادته أن شارك بأورق عمل في مؤتمرات دولية مع اتحاد المهندسين العرب، وحضر المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ 2015 وشارك في مؤتمر قمة المناخ Cop27 في نوفمبر 2022.

والجدير بالذكر أن الدكتور اليماني كان قد فاز برئاسة شعبة الكهرباء بالتزكية لفترتين متتاليتين، وفاز أيضًا برئاسة المجلس العربي للطاقة المستدامة بالتزكية، وكتب ونشر عشرات المقالات المتخصصة، وكان رئيسًا للجنة الفنية بالمنظمة الأفريقية الكهروتقنية، وعضوًا بمجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وعضوا بمجلس كلية العلوم بالإسماعيلية، وقد تدرب فنيا وإداريا في إنجلترا وكندا والنمسا وأمريكا وفرنسا والسعودية والبحرين ودبي وسنغافورة.

وتدرب في أكاديمية ناصر العسكرية، ومركز إعداد القادة، وشارك ببحوث وأوراق عمل في مؤتمرات دولية ومحلية عن الطاقة المستدامة والشبكات الذكية والتحول الرقمي والربط الكهربي الدولي، وحاصل على لقب ( مهندس استشاري ) من نقابة المهندسين، ويحمل شهادة مدرب معتمد TOT لمهارات التنمية البشرية.

يشار إلى أنه فاز في وقت سابق بجائزة "المدير المتميز" بالجمهورية 2006 وكرمه معالي الدكتور رئيس الوزراء ومعالي وزير التنمية الإدارية في مسرح دار الأوبرا.

وتلقى الدكتور اليماني العديد من شهادات الشكر والتقدير والدروع، من داخل وخارج مصر، وسبق أن تم تكريمه من معالي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في أكتوبر 2016 وتم تكريمه بمنحه لقب "سفير من طراز خاص" من معالي الدكتور رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة عام 2017، وسيشارك بكلمة في مؤتمر أطراف قمة المناخ COP28 في دبي.