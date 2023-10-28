غدًا.. "الصحفيين" تقيم عزاءً وتأبينًا لشهداء الصحافة الفلسطينية

تحيى نقابة الصحفيين بطولة الزملاء فى فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهنى والوطنى فى نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى، وفى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية فى واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.

وأعلنت نقابة الصحفيين المصريين عن إقامة تأبين وتكريم وعزاء لشهداء الصحفيين الفلسطينيين، وعائلاتهم بعد استشهاد أكثر من 24 صحفيًا واستشهاد العشرات من عائلات الصحفيين بينهم ٣ من عائلة الزميل وائل الدحدوح، وذلك فى السادسة مساء غد في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.