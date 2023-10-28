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الأحد 29 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

غدًا.. "الصحفيين" تقيم عزاءً وتأبينًا لشهداء الصحافة الفلسطينية

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تحيى نقابة الصحفيين بطولة الزملاء فى فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهنى والوطنى فى نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى، وفى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية فى واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.

وأعلنت نقابة الصحفيين المصريين عن إقامة تأبين وتكريم وعزاء لشهداء الصحفيين الفلسطينيين، وعائلاتهم بعد استشهاد أكثر من 24 صحفيًا واستشهاد العشرات من عائلات الصحفيين بينهم ٣ من عائلة الزميل وائل الدحدوح، وذلك فى السادسة مساء غد في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

الصحفيين دعم فلسطين جرائم الاحتلال
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