"الدفاع الروسية": اعتراض 17 صاروخا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة ومروحية و36 طائرة بدون طيار

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت 17 صاروخا وقنبلة أوكرانية، كما أسقطت طائرة مقاتلة وأخرى مروحية أوكرانيتين، و36 طائرة بدون طيار خلال اليوم الماضي.



وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أنه تم إسقاط الطائرات بدون طيار في مناطق خيرسون ودونيتسك ولوجانسك الشعبية وزابورويجيا على مدار الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت إلى أن الطائرة المقاتلة الأوكرانية التي تم إسقاطها من طراز "سو-25"، بينما كانت المروحية من طراز "ميج-29"، لافتة إلى أن الصواريخ الأوكرانية التي تم اعتراضها تنقسم إلى 4 صواريخ "ATACMS"، و3 صواريخ "HARM"، و8 صواريخ "HIMARS"، وقنبلتين من طراز "JDAM".



وأضافت الوزارة أن القوات الروسية قصفت أيضا خلال اليوم الماضي موقع قيادة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار كاناتوفو في منطقة كيروفوجراد، بالإضافة إلى قصف مواقع تمركز القوات والمعدات الأوكرانية في 117 منطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونوهت الوزارة عن أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، دمرت القوات الروسية 517 طائرة حربية أوكرانية، و253 مروحية، و8348 طائرة بدون طيار، و441 نظام صواريخ أرض-جو، و12980 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1170 قاذفة صواريخ متعددة، و6897 مدفعًا ميدانيًا ومدافع هاون، و14720 مركبة عسكرية خاصة.