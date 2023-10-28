الصومال: صوتنا لصالح القرار العربي وندعو لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

السبت 28/أكتوبر/2023 - 03:12 م

أكدت بعثة الصومال الدائمة لدى الأمم المتحدة، أنها صوتت لمشروع القرار العربي الذي يدين الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة، داعية لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأدانت البعثة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت - بأشد العبارات استهداف المدنيين والتهجير القسري.. مؤكدة أن موقف الصومال ثابت لمساندة حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، على مشروع القرار العربي الذي تقدمت به الأردن نيابة عن المجموعة العربية، بموافقة 120 دولة، وعارض القرار 14 دولة وامتنع عن التصويت 45 دولة.

ويدعو القرار إلى وقف الحرب في غزة وهدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة في قطاع غزة.