محافظ بني سويف يناقش تقرير ربع سنوى بشأن متابعة منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وسرعة العمل على تذليل أية معوقات قد تواجه المنظومة أولا بأول لسرعة تلافيها وتوفير الحلول والبدائل المناسبة بما يعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الربع سنوي للجنة متابعة المراكز التكنولوجية، والذي أعدته داليا فيض الله المشرف العام على المراكز التكنولوجية، والمتضمن نتائج المتابعة الميدانية لأداء المراكز التكنولوجية وتفعيل دورها الحيوي في تقديم الخدمات للمواطنين،وذلك على مدار أشهر " يوليو، أغسطس، سبتمبر من العام الجاري 2023.

تضمن التقرير الأشارة إلى أنه بالمرور الفعلي على المراكز التكنولوجية والبالغ عددها 8 مراكز على مستوى المحافظة، تم رصد عدة ملاحظات إدارية وفنية بها، وكذا بالإدارات الخلفية التي تتبعها، والتي وجه المحافظ بسرعة تلافيها، وصولًا للآداء المتميز واللائق الذي من أجله تم إنشاء تلك المراكز.

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ التوصيات التي تضمنها التقرير لتلافي عدد من السلبيات التي رصدتها اللجنة والتي تؤثر بالسلب على مستوى الخدمات المقدمة، مشددًا على المتابعة المستمرة واليومية لمستوى تقديم الخدمات وتذليل أية عوائق أمام المواطنين للحصول على الخدمات في سلاسة ويسر في إطار تطبيق القانون.

من جانبها أشارت المشرف العام على المراكز التكنولوجية إلى أنه إمكانية الاستعلام عن الخدمات التي تقدمها تلك المراكز والمستندات والرسوم المطلوبة والطلبات المقدمة من خلال بوابة خدمات المحليات، والتي تقدم عددًا من الخدمات الإلكترونية للمواطنين بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط؛ للتيسير على المواطنين.

تجدر الإشارة أن المحافظ د.محمد هاني غنيم قد شكل اللجنة، برئاسة اللواء حازم عزت السكرتير العام، وتضم:داليا فيض الله (مقرر اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية)، وعضوية كل من ( إسلام حسن، حكمت كامل، هيثم محمد، عصام نادي، عادل سمير، محمد مدبولي، دينا عمر، مصطفى محمود، وليد عبد العظيم، محمد كمال) لتختص اللجنة بمتابعة المراكز التكنولوجية والتفتيش والمراجعة وتقييم الأداء بها.