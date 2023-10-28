"ألهم" يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء مشروع محور شمال الأقصر

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، بتكثيف العمل للالتزام بالجداول الزمنية المقررة لإنهاء مشروع محور شمال الأقصر، لتسهيل الحركة المرورية وسير السيارات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ الأقصر، لمتابعة سير أعمال مشروع محور شمال الأقصر الذى يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربى، مارًا بالزراعي الشرقي والزراعي الغربي ونهر النيل، والذي يعتبر أحد أهم المشروعات القومية التى تجرى حاليًا بمحافظة الأقصر.

شارك في الجولة، العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية، والنقيب حسام حسن مراد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الضابط المشرف على مشروع محور شمال الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى المنسق العام لمشروعات جهاز التعمير البحر الأحمر بالأقصر، وأحمد ابو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وحجازي النحاس نائب رئيس مركز الزينية.

جدير بالذكر، أن المشروع عبارة عن مجموعة من الكباري والأنفاق والأعمال الصناعية، بلغت القيمة التقديرية لها ما يزيد عن 7.257 مليار جنيه، وتم استئناف العمل بالمحور عام 2021، ليكون بطول 19.800 كيلو متر وبعرض 60 متر وبعدد 6 حارات مرورية.

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