محافظ المنوفية: رفع 46 ألف طن قمامة و نواتج هدم



تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن أداء جهود إدارة شئون البيئة بالديوان العام فى رفع القمامة ونواتج الهدم حيث تم رفع ما يزيد عن 46 ألف طن قمامة ونواتج هدم بداية من 1 حتى 25 أكتوبر الجاري ، وأشار محافظ المنوفية إلى أننا مستمرون في دعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين البيئة.

حيث أوضح مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة بأنه تم رفع ما يزيد عن (8) ألف طن من نواتج الهدم بنطاق حى شرق وغرب شبين الكوم ، ورفع (6) ألف طن تراكمات قمامة من مقلب شبين الكوم ، كما تم رفع (4) ألف طن من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا ، وكذا إزالة (3) ألف طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، و(3) ألف طن في بركة السبع ، وفى مركز ومدينة منوف تم رفع (5) ألف طن ، فيما تم الإنتهاء من رفع (3) ألف طن من مخلفات الهدم بمركز ومدينة الشهداء ، ورفع (5) ألف طن من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا ، بالإضافة إلى رفع (2) ألف طن بمدينة سرس الليان ، وما يزيد عن (ألف ) طن بمركز السادات و (6) ألف طن بنطاق مركز ومدينة أشمون .

وأكد محافظ المنوفية على أن هناك متابعات ميدانية للمنظومة ومراجعة دورية لعقود الجمع المنزلى بنواحي المحافظة لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال ومتابعة رفع تجمعات القمامة من صناديق القمامة أمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية بنطاق المحافظة ، فضلا عن المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الطرق العامة والبيئة ،

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع في شن حملات النظافة المكثفة بكافة أرجاء المحافظة لضمان التعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلي المدفن الصحي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.