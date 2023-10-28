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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بالصور.. مقابلات المتقدمين لاختبارات الورش بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي وعلى مدار يومين ٢٤ ، ٢٥ أكتوبر الجاري بمسرح السلام  اللقاءات الخاصة باختبارات للمتقدمين بالورش بالمهرجان في دورته الثامنة، وتشكلت لجنة الأختبارات في اليوم الأول من  المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان والمخرج والفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث وفي اليوم الثاني المخرج مازن الغرباوي والدكتور علاء قوقه استاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة عبير فوزي رئيس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والمخرج والفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث

وتضمنت الأختبارات مجموعة من الأسئلة عن المتقدمين وأسباب مشاركتهم بالورشة، وكذلك قدم المتدربين مجموعة من المشاهد التمثيلية حيث قامت لجنة الاختبارات  بتقيمهم من خلالها ، وكذلك ناقشت اللجنة المتقدمين عن أسباب تقدمهم للورش، واختيارهم لبعضها وقد شهدت مقابلات المتقدمين لاختبارات الورش  حضور كبير ولافت .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من ٢٥ وحتى ٣٠ نوفمبر ، وتحمل الدورة اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادر العباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني،  وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده.

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ورش مسرح اللقاءات الخاصة اختبارات
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