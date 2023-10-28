جوجل تستثمر 2 مليار دولار في شركة منافسة لـ"شات جي بي تي"

وافقت جوجل على استثمار ما يصل إلى 2 مليار دولار في Anthropic وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أسسها مديرون تنفيذيون سابقون في OpenAI.

وقال متحدث باسم الشركة لشبكة سي إن بي سي، إن الالتزام يتضمن ضخ نقدي مقدما بقيمة 500 مليون دولار و1.5 مليار دولار إضافية لاستثمارها مع مرور الوقت. وتحدثت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق عن التمويل المخطط له.

Anthropic هي الشركة المطورة لـ Claude 2 وهو روبوت محادثة منافس لـ شات جي بي تي. وتأسست الشركة في عام 2021، وحصلت، بالإضافة إلى جوجل، على تمويل من Salesforce وZoom وقدرت قيمتها في وقت سابق من هذا العام بمبلغ 4.1 مليار دولار.

ويتمتع كلود 2 بالقدرة على تلخيص ما يصل إلى حوالي 75000 كلمة، وهو ما قد يعادل طول كتاب. ويمكن للمستخدمين إدخال مجموعات كبيرة من البيانات وطلب ملخصات في شكل مذكرة أو خطاب أو قصة. وعلى عكس ذلك، يستطيع شات جي بي تي التعامل مع حوالي 3000 كلمة.

ووجدت الأبحاث التي أجرتها Arthur AI وهي منصة لمراقبة التعلم الآلي، أن كلود 2 هو برنامج الدردشة الآلي الأكثر موثوقية من حيث "الوعي الذاتي"، مما يعني القياس الدقيق لما يفعله وما لا يعرفه، والإجابة فقط على الأسئلة التي تدعمها بيانات التدريب.

وفي أبريل، استثمرت جوجل 300 مليون دولار في الشركة، حيث حصلت على حصة 10%. وفي الشهر نفسه، كانت شركة

Anthropic واحدة من أربع شركات تمت دعوتها لحضور اجتماع في البيت الأبيض لمناقشة التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وتأسست Anthropic على يد داريو أمودي، نائب الرئيس السابق للأبحاث في OpenAI وشقيقته دانييلا أمودي، التي كانت نائبة رئيس

OpenAI للسياسة والسلامة، وكان العديد من خريجي أبحاث OpenAI الآخرين ضمن الفريق المؤسس للشركة.