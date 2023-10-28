“تعليم القاهرة” تشارك فى ورشة عمل تحقيق الرضا الوظيفي لدى المعلمين

شاركت إدارة التواصل ودعم المعلمين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في ورشة عمل "عن تحقيق الرضا الوظيفى لدى المعلمين وتقديم الدعم لهم، بمقر وزارة التربية والتعليم.

وجاء ذلك بحضور رامى الشوادفى مدير إدارة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية، وهالة البهيدى وكيل إدارة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية، حيث أقامت الادارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورشة العمل بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق توجيهاتنادية عبد الله رئيس الادارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم، وأيمن ظريف مدير عام إدارة التواصل ودعم المعلمين بالوزارة، وبرعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية.

وبدأ اللقاء بالسلام الجمهورى والترحيب بالحضور الكريم، وألقت نادية عبد الله رئيس الادارة المركزية لشئون المعلمينكلمة رحبت فيها بالحضور وثمنت "سيادتها" دور الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين، لما لها من أثر إيجابي في التواصل مع المعلمين ومعرفتهم بحقوقهم والقوانين التي يعملون وفقًا لها، وأهمية تحقيق الرضا الوظيفي لدى المعلمين وذلك من خلال دور إدارة التواصل والدعم بالمديريات في الاستماع للمعلم والإجابة عن تساؤلاته وتقديم الدعم له على كافة المجالات.

وتناول أيمن ظريف مدير الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم خطة العمل التي تم تنفيذها من قبل "موضحا" محاور الخطة واجراءات التنفيذ من ألا وهى:

●عقد ورش ولقاءات للتواصل مع المعلمين.

●حل العديد من المشكلات التي تواجه المعلمين.

●تجهيز خطة لعمل مسابقات ورحلات ترفيهية ودورات رياضية للسادة المعلمين.

●التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهليه لدعم المعلمين وأسرهم.

《كما تم عرض تقديمي لبعض من إنجازات الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين على مستوى الوزارة والمديريات مصحوبًا بالتوثيق الفوتوغرافي وعرض لخطه العمل للعام الدراسى الحالى٢٠٢٣ / ٢٠٢٤》

وعقب ذلك تم فتح باب المناقشة والإستفسار والتساؤل من قبل السادة والسيدات مسئولي الإدارة بالمديريات التعليمية.

و تم التوصل لعدد من التوصيات اهمها:-

● وضع لائحة عمل للتواصل والدعم تتيح للمسؤل تنفيذ ما كلف به من مهام وفقا للائحة عمل تفند مايقوم به مسئول التواصل بكل مديرية تعليمية.

وبعد ذلك ألقت مشيرة حسن كلمة اشارت فيها الى اضافة خطة إدارة التواصل والدعم الى خطة الوزارة وكذلك أكدت على السادة مسئولي التواصل والدعم بالمديريات بضرورة اللقاء مع مسؤولي التخطيط الإستراتيجي بالمديريات لوضع آليات العمل ضمن خطة المديريه.

كما عبر يسري محمود مدير عام الموارد البشرية بالوزارة، عن إستعداد ادارة الموارد البشرية للتعاون الكامل مع ادارة التواصل ودعم المعلمين لتوضيح كل مايهم المعلمين من ادارة الموارد البشرية.