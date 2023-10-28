محافظ الأقصر يتفقد سير أعمال مشروع إنشاء كورنيش البر الغربي.. صور

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، سير أعمال مشروع إنشاء كورنيش البر الغربى بمركز ومدينة القرنة وذلك بمرافقة العقيد أحمد الهوارى رئيس مدينة الزينية، ومصطفى جبريل نائب رئيس مجلس مدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفى المنسق العام لمشروعات جهاز التعمير البحر الأحمر بالأقصر.

وأوضح المهندس أسعد مصطفى، أن مشروع كورنيش البر الغربي، يتضمن تطوير أماكن رسو العبارات واللانشات السياحية، وإقامة ممشى على غرار ممشي أهل مصر، بطول يصل لنحو ٩٠٠ متر، وسيضم أيضا متنزهات وحدائق ترفيهية بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع إنشاء ساحات انتظار للأتوبيسات السياحية، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية، بجانب إنشاء ممشي زجاجي داخل النيل بطول ٣٥ مترا، وتطوير الممشى الرئيسي بطول ٥٠٠ متر، كما سيتم إنشاء عدد ٢ مطعم ونافورة مائية أمام المطاعم، بمسطح ١٥٤ م٢ وعدد ٩ بازارات سياحية.

وأشار مصطفى، إلى أنه سيتم عمل أرضيات بمسطح ٢١٥٠٠ م٢ تتكون من تشكيلات من الرخام التريستا والخرسانة المطبوعة والبازلت والرخام الأحمر رويال، وكما سيتم إنشاء 17 برجولة خشبية و٥١ مقعد خشبى لراحة المواطنين تحمل طابع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى إنشاء عدد ٨٠ مقعد معدنى بألواح خشبية موزعة بكامل طول الكورنيش، مضيفا أن الأعمال تشمل أيضا مسطحات خضراء عبارة عن زراعات نجيلة بمسطح حوالي ٤٤٠٠ متر مسطح، بالإضافة إلى زراعات من نوعيات مختلفة تتناسب مع أجواء المحافظة.

ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن مشروع تطوير كورنيش مدينة القرنة بالبر الغربي، يأتى ضمن خطة الحكومة للتوسع في انشاء متنزهات وحدائق، واستمرارا لجهود محافظة الأقصر في خلق متنفسات جديدة وحديثة بطراز عصري، مع الحفاظ على الهوية البصرية للأقصر.

مشروع تطوير كورنيش القرنة (1)

مشروع تطوير كورنيش القرنة (3)

مشروع تطوير كورنيش القرنة (2)

مشروع تطوير كورنيش القرنة (5)