السيسي: "لا نريد الاندفاع في رد الفعل حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة"

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بشأن الاحداث الجارية في المنطقة، قائلا: “بشوف بنفسي بعض التعليقات وتفاعل شبابنا مع الأحداث الجارية”.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، إنه يوجد حالة من القلق المتزايد، واحب اطمنكم لا داعي للقلق.

وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة دورها إيجابي وتسعى لتحقيق الاستقرار، ولا نريد التعامل مع بعض الأمور بعنف أو اندفاع في رد الفعل حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة.

وأضاف: أتابع حالة القلق المتزايد.. ومصر حريصة على لعب دور إيجابي وحريصون على الاستقرار.