الرئيس السيسي يعلن دعمه لأي ما يخص صناعة السيارات

قال مينا أشرف فؤاد، رئيس مجلس إدراة أقدم مصنع لسوست السيارات "مينراف"، للنقل الثقيل والسكك الحديدية: "الأسرة هي مؤسسة هذه الصناعة في مصر منذ عام 1939، واتشرفنا بتفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسى معنا واهتمامه البالغ للصناعات من خلال مبادرة ابدأ، وذلك كان له دور إيجابي علينا وخاصة الدعم الشخصي من حضرتك إلينا".

وعلق الرئيس السيسي على كلمته خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، قائلًا: “إن المصنع ينتج 30 ألف طن، وتساءل الرئيس هذا يساوي كام من الطلب عليه في السوق المحلي؟”، ورد مينا بأن السوق المصرية تتطالب من 15 إلى 20 ألف طن سنويًا، مع تصدير 10 ألف طن فائض للخارج".

وطالب الرئيس السيسي بالتوسع في صناعات أخرى تخص السيارات، كما أعلن الرئيس دعمه في أى ما يخص صناعة السيارات.

وشهد الرئيس السيسي الفيديو كونفراس الموقف التنفيذي لعدد من نماذج مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

ويُعد الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام خلال الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر، بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في دعم وتطوير الصناعة المحلية، وتنمية القطاع الصناعي، فضلًا عن الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان، لخلق فرص جديدة للنمو وتحقيق التنمية الاقتصادية للوصول لأهداف التنمية المستدامة.

https://www.youtube.com/live/S_bKda9dklc?si=DsKhEEkANkSmFMBO