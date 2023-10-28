الزمالك يعود للتدريبات الاثنين استعدادًا لمواجهة زد

يعود فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، للتدريبات، صباح الاثنين القادم، استعدادا لمواجهة فريق زد يوم 3 نوفمبر المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة إنبي التي خاضها الفريق اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع.