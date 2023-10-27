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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الحكومة تنفذ 212 مشروعا تنمويا في سيناء بـ122.144 مليار جنيه في 8 سنوات

مشروعات في سيناء
مشروعات في سيناء
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كشف تقرير حكومي عن وصول إجمالي مشروعات التنمية في مدن سيناء تستحوذ على نسبة 2.81% من إجمالي المشروعات القومية المقدرة بنحو 7545 مشروعا على مستوي محافظات ومدن مصر.

وحسبما رصدته البوابة نيوز، فقد بلغ إجمالي المشروعات المنفذة من الفترة 2014 حتي 2022 ،على مستوي شمال وجنوب سيناء نحو 212 مشروع، لتحتل سيناء المرتبة رقم 18 في ترتيب المشروعات المخططة بمختلف مدن ومناطق الجمهورية، وباستثمارات كلية تبلغ 122.144 مليار جنيه بما تعادل 4 مليارات دولار.

وصلت جملة المشروعات التنوية المنفذة في مدن سيناء شمالا وجنوبا نحو 195 مشروعا منفذا بنسبة 92% من المخطط، باستثمارات تبلغ 92.821 مليار جنيه وهي تعادل 3 مليارات دولار من إجمالي استثمارات كلية تبلغ  98 مليار جنيه بما يعادل 3.2 مليار دولار .

وتبلغ جملة المشروعات التي لا تزال في طور التنفيذ نحو 17 مشروعا فقط من أصل 212 مشروعا مخططا باستثمارات تبلغ 29.434 مليار جنيه بما يعادل 952 مليون دولار، وتستحوذ علي أقل من 8% من جملة المشروعات المخططة.
 

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