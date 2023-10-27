مدرب ميسي السابق: رونالدو أفضل لاعب في العالم

أكد الفرنسي كريستوف جالتيير، المدير الفني لفريق الدحيل القطري، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، هو أفضل لاعب في العالم، بالرغم أنه تولى تدريب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي.

جالتتير، كان مدرب ميسي السابق في باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك لمدة موسم، ولعب البرغوث الأرجنتيني تحت قيادته في هذه المدة، قبل أن يرحل كل منهما في نهاية الموسم الماضي.

وأشاد جالتيير بقائد النصر السعودي، رونالدو، في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية، تعليقًا على تسجيل صاروخ ماديرا، هدفين في انتصار العالمي على الدحيل بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الثلاثاء الماضي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقال جالتيير: «عندما تواجه رونالدو، ليس هناك الكثير الذي يمكنك القيام به، سجل هدفين جيدين، ليس لدي كلمات لوصف ذلك».

وأضاف مدرب ميسي السابق: «ما فعله رونالدو أمرًا استثنائيًا بالنسبة للاعب يبلغ من العمر 38 عامًا، إنه لا يزال أفضل لاعب في العالم».

ويتولى كريستوف جالتيير، المهمة الفنية لفريق الدحيل القطري، وذلك منذ 11 أكتوبر الحالي، خلفًا للأرجنتيني هيرنان كريسبو.