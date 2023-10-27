صحة غزة: استشهاد 7 آلاف شخص بينهم 3038 طفل جراء العدوان الإسرائيلي

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أحياء قطاع غزة في مناطق الشمال والجنوب على حد سواء، ما تسبب في ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين والنساء والأطفال.

وقالت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنها نفذت توغلًا بريًا داخل قطاع غزة باتجاه خان يونس، إلا أن القوات الإسرائيلية عادت وانسحبت بعد تنفيذ أهداف المهمة، بدون تسجيل أية خسائر في العتاد والأرواح.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر طبية في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء وسط المدنيين والأطفال جراء الضربات الصاروخية الإسرائيلية على القطاع إلى ما يزيد عن 7326 شهيدًا.

وكشف الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الضربات الإسرائيلية تسببت في سقوط ما لا يقل عن 3 ألاف طفل، مؤكدًا أن العدد الدقيق لضحايا ضربات الاحتلال الإسرائيلي من الأطفال بلغ حتى الآن 3038 طفلًا، بجانب سقوط ما لا يقل عن 104 فرد من أفراد الطواقم الطبية في قطاع غزة.