بوريل يتوجه غدا السبت إلى غانا لبحث سبل تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

أعلن الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اليوم الجمعة أنه سيتوجه غدا السبت إلى "أكرا" عاصمة غانا لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وغانا.

ذكر ذلك بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، وأضاف أن الممثل السامي سيبدأ زيارته صباح غد السبت باجتماع مع الرئيس نانا أكوفو أدو.

وسيشارك بعد ذلك في مراسم تسليم 105 مركبات عسكرية ممولة من مرفق السلام الأوروبي إلى القوات المسلحة الغانية ويلقي كلمة وبعد الحفل، سيعقد الممثل السامي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس أدو.

وفي فترة ما بعد الظهر، سيجتمع الممثل الأعلى بوريل مع وزير الأمن القومي ألبرت كان دابا ويزور ضريح الزعيم الغاني كوامي نكروما.. بحسب البيان.