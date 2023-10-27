ads
الجمعة 27 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تكريم الطلاب المتوفين بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بأبوتشت (صور)

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال عفت وزيرى، مدير عام إدارة ابوتشت التعليمية بمحافظة قنا، إن العملية التعليمية للطلاب والتفوق بها. أصبحت ضرورة كبيرة لملاحقة التطور فى التعليم، مشددا على ضرورة مواصلة البنيان التعليمى للطلاب فى كافة المراحل التعليمية ، من أجل تفوقهم وتمكينهم من الريادة فى التعليم ،بالتوازى مع عملية البناء التربوى.

جاء ذلك على هامش الاحتفالية التى أقامتها مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية المشتركة بابوتشت ، لتكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا من الصفين الأول والثانى الاعدادى.

من جانبه، أوضح وائل ابو عايد، مدير عام التعليم الاعدادى بإدارة ابوتشت التعليمية ، عن سعادته للمشاركة فى مثل تلك الاحتفالات التى تجسد روح العمل والمثابرة من أجل الفوز بلحظات النجاح والتفوق ، مثمنا ما قدمه هؤلاء الطلاب المتفوقين على مدار عامهم الدراسى المنصرم ، من حسن الاداء فى العملية التعليمية .

من ناحيتها، أعربت سوسن ذكرى مدير مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية، عن سعادتها بهذا التقليد السنوى الذى تحتفل فيه المدرسة مع الطلاب  وفى وجود أولياء الأمور ، من أجل الاحتفال بابنائهم المتفوقين دراسيا ، مشددة على ضرورة مواصلة التفوق فى المراحل الدراسية المختلفة ، 

وحثت سوسن ذكرى، جميع الطلاب على الحذو مثل زملائهم من أجل التفوق المستمر.

وقد تم توزيع العديد من شهادات التقدير للطلاب المتوفين ، وسط احتفالية شهدها كافى المعلمين بالمدرسة وأولياء أمور الطلاب .

وشارك فى الاحتفالية احمد عبداللطيف وكيل المدرسة ، وفى حضور كافة المعلمين والمعلمات بالمدرسة وسط فرحتهم بابناىهم بالمدرسة .

وكانت اسماء الطلاب المتفوقين فى الصف الاول الاعدادى ( العام السابق) وهم : 

مازن عاطف محمود السيد
هدير أنور محمد
الشيماء هاشم احمد
إسراء عرفات احمد
اريج حشمت صدقى
روان محمدعبده صديق
رغده محمود احمد
ميرولاعفت متري
رنا احمد خلف
ريماس احمد زيدان
سلمي اسعد سليمان
ريتاج سيد أحمد
يوسف محمد مسعود
امنيه حسن محمود
محمد سلطان محمد
هنا الشافعى عبد الشافى
ساره محمد سيد
فاطمه هاشم محمد
بسمله محمد ممتاز
فاطمه عبد الحليم حلمى

بينما كانت اسماء الطلاب المتفوقين فى الصف الثانى الاعدادى ( العام السابق) وهم : 

محمد محمود أبو القاسم
روفيده هاشم محمد
رفيده عبدالناصر عبد المنعم
ملك خالد مجاهد
حبيبه طارق مصطفى امين
رنا رافت كامل محمد
رحاب عبد الرحيم محمد
اميره احمد محمد
عبد الرحمن مرتضى محمد
اسماء محمد كحول
احمد وليد محمد ابو المجد
رهف كرم حسين
اسماء صلاح احمد
إسراء عاطف السيد
علياء محمداحمد
محمد عاطف النوبى
رانيا محمديوسف
زيد مجدى عبدالله
روان محمد ابوالحمد
مريم سعد محمد
عمرو خالد عبد المطلب

FB_IMG_1698413953668
FB_IMG_1698413953668
FB_IMG_1698413950939
FB_IMG_1698413950939
FB_IMG_1698413948402
FB_IMG_1698413948402
FB_IMG_1698413941426
FB_IMG_1698413941426
FB_IMG_1698413938829
FB_IMG_1698413938829
FB_IMG_1698413926737
FB_IMG_1698413926737
FB_IMG_1698413922652
FB_IMG_1698413922652
FB_IMG_1698413918664
FB_IMG_1698413918664
FB_IMG_1698413914152
FB_IMG_1698413914152
FB_IMG_1698413908382
FB_IMG_1698413908382
FB_IMG_1698413905504
FB_IMG_1698413905504
FB_IMG_1698413895612
FB_IMG_1698413895612
FB_IMG_1698413885158
FB_IMG_1698413885158
FB_IMG_1698413889241
FB_IMG_1698413889241
FB_IMG_1698413881271
FB_IMG_1698413881271
FB_IMG_1698413878490
FB_IMG_1698413878490
FB_IMG_1698413874919
FB_IMG_1698413874919
FB_IMG_1698413868349
FB_IMG_1698413868349
FB_IMG_1698413864867
FB_IMG_1698413864867
FB_IMG_1698413862363
FB_IMG_1698413862363
FB_IMG_1698413857881
FB_IMG_1698413857881
FB_IMG_1698413854991
FB_IMG_1698413854991
FB_IMG_1698413852441
FB_IMG_1698413852441
FB_IMG_1698413849512
FB_IMG_1698413849512
FB_IMG_1698413846517
FB_IMG_1698413846517
FB_IMG_1698413844054
FB_IMG_1698413844054
FB_IMG_1698413841705
FB_IMG_1698413841705
FB_IMG_1698413831338
FB_IMG_1698413831338
FB_IMG_1698413826771
FB_IMG_1698413826771
FB_IMG_1698413822803
FB_IMG_1698413822803
FB_IMG_1698413818366
FB_IMG_1698413818366
FB_IMG_1698413813900
FB_IMG_1698413813900
FB_IMG_1698413811089
FB_IMG_1698413811089
FB_IMG_1698413805863
FB_IMG_1698413805863
FB_IMG_1698413803432
FB_IMG_1698413803432
FB_IMG_1698413800406
FB_IMG_1698413800406
FB_IMG_1698413796467
FB_IMG_1698413796467
IMG-20231025-WA0032
IMG-20231025-WA0032
IMG-20231025-WA0031
IMG-20231025-WA0031
IMG-20231025-WA0030
IMG-20231025-WA0030
IMG-20231025-WA0029
IMG-20231025-WA0029
IMG-20231025-WA0027
IMG-20231025-WA0027
IMG-20231025-WA0026
IMG-20231025-WA0026
IMG-20231025-WA0021
IMG-20231025-WA0021
IMG-20231025-WA0025
IMG-20231025-WA0025
IMG-20231025-WA0024
IMG-20231025-WA0024
IMG-20231025-WA0022
IMG-20231025-WA0022
IMG-20231025-WA0023
IMG-20231025-WA0023
IMG-20231025-WA0020
IMG-20231025-WA0020
IMG-20231025-WA0019
IMG-20231025-WA0019
IMG-20231025-WA0018
IMG-20231025-WA0018
IMG-20231025-WA0016
IMG-20231025-WA0016
IMG-20231025-WA0015
IMG-20231025-WA0015
ادارة ابوتشت التعليمية التعليم الإعدادي الاول الاعدادى الصف الثاني الإعدادى المتفوقين دراسيا العملية التعليمية تكريم المتفوقين دراسيا شهادات التقدير مدرسة عمر بن الخطاب الاعدادية بابوتشت
ads