تكريم الطلاب المتوفين بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بأبوتشت (صور)

قال عفت وزيرى، مدير عام إدارة ابوتشت التعليمية بمحافظة قنا، إن العملية التعليمية للطلاب والتفوق بها. أصبحت ضرورة كبيرة لملاحقة التطور فى التعليم، مشددا على ضرورة مواصلة البنيان التعليمى للطلاب فى كافة المراحل التعليمية ، من أجل تفوقهم وتمكينهم من الريادة فى التعليم ،بالتوازى مع عملية البناء التربوى.

جاء ذلك على هامش الاحتفالية التى أقامتها مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية المشتركة بابوتشت ، لتكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا من الصفين الأول والثانى الاعدادى.

من جانبه، أوضح وائل ابو عايد، مدير عام التعليم الاعدادى بإدارة ابوتشت التعليمية ، عن سعادته للمشاركة فى مثل تلك الاحتفالات التى تجسد روح العمل والمثابرة من أجل الفوز بلحظات النجاح والتفوق ، مثمنا ما قدمه هؤلاء الطلاب المتفوقين على مدار عامهم الدراسى المنصرم ، من حسن الاداء فى العملية التعليمية .

من ناحيتها، أعربت سوسن ذكرى مدير مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية، عن سعادتها بهذا التقليد السنوى الذى تحتفل فيه المدرسة مع الطلاب وفى وجود أولياء الأمور ، من أجل الاحتفال بابنائهم المتفوقين دراسيا ، مشددة على ضرورة مواصلة التفوق فى المراحل الدراسية المختلفة ،

وحثت سوسن ذكرى، جميع الطلاب على الحذو مثل زملائهم من أجل التفوق المستمر.

وقد تم توزيع العديد من شهادات التقدير للطلاب المتوفين ، وسط احتفالية شهدها كافى المعلمين بالمدرسة وأولياء أمور الطلاب .

وشارك فى الاحتفالية احمد عبداللطيف وكيل المدرسة ، وفى حضور كافة المعلمين والمعلمات بالمدرسة وسط فرحتهم بابناىهم بالمدرسة .

وكانت اسماء الطلاب المتفوقين فى الصف الاول الاعدادى ( العام السابق) وهم :

مازن عاطف محمود السيد

هدير أنور محمد

الشيماء هاشم احمد

إسراء عرفات احمد

اريج حشمت صدقى

روان محمدعبده صديق

رغده محمود احمد

ميرولاعفت متري

رنا احمد خلف

ريماس احمد زيدان

سلمي اسعد سليمان

ريتاج سيد أحمد

يوسف محمد مسعود

امنيه حسن محمود

محمد سلطان محمد

هنا الشافعى عبد الشافى

ساره محمد سيد

فاطمه هاشم محمد

بسمله محمد ممتاز

فاطمه عبد الحليم حلمى

بينما كانت اسماء الطلاب المتفوقين فى الصف الثانى الاعدادى ( العام السابق) وهم :

محمد محمود أبو القاسم

روفيده هاشم محمد

رفيده عبدالناصر عبد المنعم

ملك خالد مجاهد

حبيبه طارق مصطفى امين

رنا رافت كامل محمد

رحاب عبد الرحيم محمد

اميره احمد محمد

عبد الرحمن مرتضى محمد

اسماء محمد كحول

احمد وليد محمد ابو المجد

رهف كرم حسين

اسماء صلاح احمد

إسراء عاطف السيد

علياء محمداحمد

محمد عاطف النوبى

رانيا محمديوسف

زيد مجدى عبدالله

روان محمد ابوالحمد

مريم سعد محمد

عمرو خالد عبد المطلب

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