بعد 5 وقائع.. سقوط لص سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بإمبابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط لص السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بعد ارتكابه 5 وقائع بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال المحافظة.

وكانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فـى مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته قرر بارتكابه عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن كمية من المسروقات لدى مالك مخزن خردة، مقيم بدائرة القسم "سيئ النية" وتم ضبطه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.