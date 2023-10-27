القبض على المتهمين بسرقة نجار بالإكراه والشروع في قتله بأوسيم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على المتهمين بالتعدي على نجار وسرقة دراجته النارية بالإكراه، والشروع في قتله بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وكان قد تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقباله نجار مقيم بدائرة المركز مصابا بجروح متفرقة بالجسم.

وبالفحص، تبين أن المذكور حال توقفه بدائرة المركز وبحوزته دراجته النارية بسبب نفاد الوقود، قام عاطلان وسائق مركبة توك توك "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة المركز يستقلون مركبة توك توك وبحوزتهم أسلحة بيضاء قاموا بالتعدى عليه وإحداث إصابته والاستيلاء منه على دراجته النارية ومبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم "فرد محلى، وطلقتين لذات العيار- 3 أسلحة بيضاء المستخدمة فـى الواقعة- مبلغ مالى من متحصلات السرقة"، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة مُستخدمين الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة، كما أرشدوا عن الدراجة النارية الـمُبلغ بسرقتها لدى عميلهم "سيئ النية" عاطل، مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.