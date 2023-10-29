الأهلي يتحدى قوة صن داونز لوضع قدمه في نهائي الدوري الأفريقي

يلتقي اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره صن داونز ، الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب لوفتس سرسفيلد بجنوب أفريقيا ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

ووصلت البعثة إلى جنوب أفريقيا الجمعة الماضية بعد رحلة طيران شاقة بدأت منذ الرابعة من عصر الخميس ، حيث غادرت البعثة القاهرة واستقلت الطائرة الخاصة التي هبطت ترانزيت في نيروبي من أجل التزوّد بالوقود.

وشهدت قائمة النادي الأهلي في رحلة جنوب أفريقيا تواجد أكرم توفيق الذي عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية مؤخراً عقب تعافيه من الإصابة الطويلة التي تعرض لها قبل أكثر من 8 أشهر في الرباط الصليبي، كما تواجد كريم نيدفيد بعد تعافيه من الإصابة.

وشهدت القائمة غياب إمام عاشور للإصابة، حيث أجرى اللاعب أشعة رنين ‏مغناطيسي كشفت عن وجود التهابات مع رشح خفيف في الكاحل كما غاب عن السفر أحمد عبدالقادر ومحمود متولي وعمرو السولية وكريم فؤاد للإصابة وعدم الجاهزية الفنية.

وضمت قائمة الأهلي في رحلة أجنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز كلا من: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - خالد عبدالفتاح - أكرم توفيق - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - كريم الدبيس - أليو ديانج - مروان عطية - أحمد نبيل "كوكا" - كريم وليد - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - رضا سليم – محمد الضاوي "كريستو" - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - محمود كهربا – موديست وصلاح محسن.

وتلقى الأهلي خطابا من اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، يُفيد بإقامة مباراة الذهاب مع صن داونز الجنوب أفريقي في الثالثة عصر الأحد بمدينة بريتوريا على أن تقام مباراة العودة في الثامنة مساء الأربعاء القادم باستاد القاهرة الدولي.

واختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية أمس السبت ملعب لوفتس سرسفيلد والتي ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فى تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على صن داونز لضمان حجز بطاقة الصعود إلى نهائي الدوري الأفريقي، والمنافسة على لقب البطولة المستحدثة من قبل الكاف، واستمرار حظوظه فى حصد أول لقب للبطولة.

فى حال تخطي الأهلي عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية وينتظر الفائز من من مباراة (الوداد وأنيمبا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

في ذات الشأن، حرص كولر على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه أمام سيمبا خلال مباراة الذهاب والإياب ، وأهمها إهدار الفرص السهلة، وخصص فقرة في تدريبات الأهلي لعلاج أزمة إهدار الفرص، بعدما حرمت الأهلي من تحقيق فوز مطمئن فى موقعة الذهاب، وأجلت بطاقة صعود الأهلي إلى مباراة الإياب.

كما حرص كولر على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبوه خاصة في التمركز داخل الملعب وعدم ترك مساحات شاسعة يستغلها لاعبو المنافس، بخلاف الأزمة في الرقابة خلال الكرات العرضية والثابتة، والتي تسببت في استقبال شباك الأهلي لهدفين من في مبارة سيمبا.

ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى محاضرة مع اللاعبين قبل التوجه إلي ملعب المباراة والتي يتحدث خلالها المدير الفني مع اللاعبين في كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة .

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة ، بينما فاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

وتكررت كثيرًا مباريات الأهلي وصن داونز، حيث إن وقوع الثنائى في مجموعة واحدة كان سمة آخر 4 سنوات على صعيد دوري أبطال أفريقيا.

وبالنسبة لتاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز، فتقابل الطرفان في 14 مباراة سابقة بالمسابقات الأفريقية ، حقق الأهلي 5 انتصارات على صن داونز ونال 4 خسائر وحسم التعادل نتيجة 5 مواجهات.

وسجل مهاجمو الأهلي 19 هدفًا بينما نالت شباكهم نفس العدد من الأهداف من قبل هجوم فريق جنوب أفريقيا ، وكان الفوز الأكبر كان من نصيب صن داونز بخماسية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال 2019.

وحقق الأهلي لقبًا على حساب صن دوانز بعناق دوري أبطال أفريقيا 2001 على حسابه.