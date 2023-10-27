بـ3.2 مليون جنيه.. افتتاح مسجدين جديدين بمركزي حوش عيسى وأبو حمص بالبحيرة

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، عن افتتاح مسجدين جديدين بمركزي حوش عيسى وأبو حمص بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليون و 200 ألف جنيه، في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف ، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وقال الدكتور محمد أبو حطب، وكيل الوزارة، إنه تم افتتاح مسجد النور سعد حسين بقرية الجنبيهي بحوش عيسى على مساحة 81 م بتكلفة إجمالية 800 ألف جنيه، مسجد حسن الختام بقرية دسونس بأبو حمص على مساحة 300 م بتكلفة إجمالية 2 مليون و 400 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان (سيناء المباركة " المكان والمكانة" أرض الخير والنماء والتضحية) أن سيناء أرض عظيمة مباركة، رُويت بدماء آبائنا وأجدادنا على مر التاريخ، وهي أرض الخير والنماء والتضحية، تلك الأرض المقدسة التي يحمل ترابها آثار أنبياء الله ورسله.

وقد تحدث القرآن الكريم عن سيناء العزيزة حديثا يدعو للتأمل، حديثا يؤكد على أهميتها ومكانتها الدينية والتاريخية، حديثا يجعلنا نفكر مرات ومرات في ضرورة الحفاظ عليها والاهتمام بها، وتنميتها، واستثمار مواردها الطبيعية، ومعالمها السياحية: الدينية والطبيعية والعلاجية.

