جامعة بنها الأهلية تنظم ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر

نظمت جامعة بنها الأهلية ندوة تثقيفية عن حرب أكتوبر بعنوان (50 عام على انتصارات أكتوبر.. دروس ملهمة للمستقبل) وذلك بهدف غرس روح الولاء والإنتماء ونشر الوعي بين طلاب وطالبات الجامعة عبر تسليط الضوء على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة فى حرب أكتوبر المجيدة.

وخلال الندوة، التي بدأت بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أكدت الدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، أن حرب أكتوبر مثال على المعدن الأصيل للشعب المصري على مر العصور، وقدرته على الوحدة والتماسك في أوقات الأزمات لقهر الأعداء مشيرة إلى إنه كان من الضروري أن تقيم الجامعة هذه الندوة التثقيفية بغرض توعية الطلاب والطالبات بالدروس والعبر التي يمكن تعلمها من انتصارات أكتوبر مما يساعدهم في مواجهة الحاضر وصناعة المستقبل.

كما أكدت "شعراوي" أن حرب أكتوبر تعلمنا أن الكفاح قادر على تغيير الواقع.. وتحويل الهزيمة إلى نصر.. كما إنها تعطي الدرس بأن تغيير الواقع لا يمكن أن يتم أبدًا بالشعارات أو الكلمات الرنانة إنما يأتي بالتخطيط والجهد والعمل والتضحيات.. مؤكدة للطلاب والطالبات بإنه لا يمكن الوصول للانتصارات والنجاح سوى بالعمل الدؤوب، والعزيمة، والإرادة الصـلبة.

من جانبه أشار الدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، إلى أن نصر أكتوبر له معنى كبير وقوى لأنه عبور من حالة يأس إلى أمل ومن حالة إحباط إلى فخر، مشيرًا إلى أن أحد أهم أسباب النصر هو تكاتف الشعب المصري بأكمله وراء قواته المسلحة والقيادة السياسية بهدف العبور إلى النصر حيث أوضح أن الشعب المصري رفض النكسة، وهذا أثار دهشة الأعداء الذين توقعوا آنذاك خروج الرئيس جمال عبدالناصر من المشهد، لكنهم أندهشوا من تكاتف الشعب المصري حوله.

وأضاف أن ذكرى انتصارات أكتوبر تجعلنا نستوعب قدرة الشعب المصري العظيم على الانتفاض من أجل استرداد حقوقه الضائعة، موضحًا أن استعادة هذه الذكرى الغالية من قصة كفاح الشعب المصري تأتي بغرض توعية الطلاب والطالبات بأن الإصرار والتحدي والقدرة على مواجهة الصعاب هي السبيل الوحيد لتحقيق الإنجازات.

وقال "سوسة" إن التضحيات والبطولات التي قدمها جيل أكتوبر العظيم ستبقى خالدة في وجداننا وشاهدة على صلابة الشعب المصري، كما إنها سوف تظل نموذجًا ملهمًا لنا جميعًا في العمل بجد ودأب لإعلاء الوطن وحفظ ترابه وصون كرامته.

واختتم "سوسة" كلمته بالتأكيد على أن حرب أكتوبر نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر ورمزًا لشموخ مصر وعزتها وصلابتها موجهًا التحية والتقدير لكل رجال وقادة ورموز العسكرية المصرية.

وحرص "سوسة" خلال كلمته أن يستعرض الرسائل الهامة التي صرح بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، وذلك بغرض توعية الطلاب والطالبات بها، ومنها ما أشار إليه الرئيس السيسي بأنه بمفردات القوة التي كانت لصالح إسرائيل تمكن الجيش المصرى بالفكر والتخطيط والعزيمة أن يحقق النصر كذلك إشارته إلى أن رفض المصريين للهزيمة في يونيو أدهش الإسرائيليين.. وغيرها من الرسائل الهامة.

وتضمنت فعاليات الندوة التثقيفية محاضرة ألقاها اللواء أركان حرب دكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر، والذي أكد أن حرب أكتوبر غيرت مفاهيم التوازن الاستراتيجي موضحًا أن مصر عاشت فترة صعبة بعد نكسة يونيو ولكن إرادة المصريين صنعت الفارق.

واستعرض " سالم " قدرات مصر الشاملة خلال السنوات الماضية والتى كان لها تأثير علي تغيير الصورة الذهنية لدى دول العالم تجاه مصرنا الغالية.

وأشاد اللواء نصر سالم بما تشهد مصر حاليًا من إنجازات، وإنشاء بنية تحتية متميزة وقوية، في مختلف القطاعات والمجالات ومنها شبكة الطرق والأنفاق والمدن الجديدة والتي ساعدت على تغير معالم الحياة في مصر كما استعرض "سالم" عناصر التوازن الاستراتيجي مؤكدًا على دور الجيش المصري العظيم في استعادة جميع الأراضي المصرية حتى توقيع معاهدة السلام.