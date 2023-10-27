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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: إطلاق صاروخ "سويوز- 2.1 بي" من مطار "بليسيتسك" الفضائي

صاروخ سويوز -2.1
صاروخ "سويوز -2.1 بي"
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي أطلق يوم 27 أكتوبر صاروخ "سويوز -2.1 بي" مع أقمار صناعية على متنه.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية "إن الطاقم القتالي للقوات الجو-فضائية الروسية أطلق اليوم من مطار "بليسيتسك" الفضائي" صاروخ "سويوز -2.1 بي" المتوسط مع الأقمار الصناعية العسكرية".
يذكر أن هذا هو ليس أول صاروخ أطلق العام الجاري في مصلحة وزارة الدفاع الروسية. وسبق لوزارة الدفاع الروسية أن أفادت في 7 أغسطس الماضي بإطلاق صاروخ مماثل مع قمر صناعي على متنه.

وقد شهد الأسبوع الجاري مطار "بليسيتسك" العسكري الفضائي الواقع في مقاطعة أرخانجيلسك بشمال غرب روسيا إطلاق صاروخ "يارس" الباليستي العابر للقارات نحو ميدان "كورا" للتجارب في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، وذلك في إطار تدريبات الردع الإستراتيجي لقوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية.
 

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