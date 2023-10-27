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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان: 5 نوفمبر بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بمدينة قنا الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 5/11/2023، وحتى يوم الثلاثاء  21/11/2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بالمدينة، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.

وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة – المشرف على غرب قنا، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الأول، القطعة رقم 53، والقطع أرقام  9 – 10 – 14، والقطعتين رقمي 2 و 5، بالمجاورة 3، والقطع أرقام 17 – 18 – 28 – 29 – 40 – 41، والقطعة رقم 7، والقطعة 22، والقطعة 13، بالمجاورة 5 بلوكات مختلفة، وكذا بالحي الأول القطعتين 40، 46، والقطع 2 – 5 – 6 – 7، والقطع 4 – 19 – 36، والقطعتين 9 و 12، والقطعة 3، والقطعة 62، المجاورة 1 بلوكات مختلفة، يوم الأحد 5/11/2023.

وأضاف: سيتم تسليم القطع بالحي الثاني أرقام 1 – 2 – 70 – 76 – 77 – 78، والقطعتين 10 و 21، والقطعة 3 ، والقطعة 5، والقطعة 57، المجاورة 3، والقطع 34 – 38 – 44 – 46، والقطعتين 21 و 5، والقطع 20 – 28 – 31، المجاورة 4، والقطع 39 و 19 و 36، المجاورة 5، بلوكات متنوعة، يوم الإثنين 6/11/2023، والقطعة 7 والقطع من  15 : 53، المجاورة 6 بلوكات متنوعة، يوم الثلاثاء 7/11/2023، والقطع 709 – 731 – 871 – 881 – 918 – 930 – 958 – 960، بالحي الثالث، والقطع 11 – 12 – 88، المجاورة 1، والقطع 46 – 151 – 257، المجاورة 5 بالحي الرابع، يوم الأربعاء 8/11/2023.

وتابع رئيس الجهاز: سيتم تسليم القطع  بغرب المدينة، المنطقة أ، أرقام (10 – 59 – 91 – 134 – 140 – 154 – 185 – 218 – 304 – 307 – 310 – 313 – 333 – 344 – 359 – 361 – 363 – 370 – 384 – 387 )، يوم الأربعاء 8/11/2023، والقطع نموذج 209م2 أرقام ( 10 – 11 – 25 – 62 – 83 – 112 – 129 – 138 – 172 – 173 – 253 – 495 – 499 – 505 – 528 – 570 – 573 – 582 – 589 – 590 – 595 – 654 – 667 – 688 – 693 – 731 – 741 – 786 – 814 – 818 – 850 – 856 – 859 – 866 – 870 – 881 – 891 – 908 – 912 – 919 - 924)، يوم الأحد 12/11/2023، والقطع نموذج 276م2،  أرقام ( 686 – 691 – 458 – 464 – 472 – 494 – 505 – 518 – 533 – 604 – 640 – 663 – 665 – 306 – 318 – 315 – 328 – 333 – 343 – 351 – 373 – 226 – 240 – 243 – 250 – 267 – 279 – 290 – 291 – 45 – 50 – 59 – 66 – 69 – 86 – 100 – 105 – 112 – 114 - 192)، يوم الإثنين 13/11/2023، والقطع بالمنطقة ب، أرقام (4 – 15 – 43 – 52 – 67 – 72 – 104 – 116 – 127 – 143 – 152 – 168 – 177 – 190 – 209 – 213 – 242 – 255 – 259 – 262 – 292 – 308 - 314)، يوم الثلاثاء 14/11/2023، وتم تخصيص الأيام من الأحد 19/11/2023 : الثلاثاء 21/11/2023، لمن تخلف عن الاستلام.

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