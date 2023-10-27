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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محمود مسلم: عند التأكد من مصدر صاروخ طابا ستتخذ القيادة إجراءات دبلوماسية سياسية

غزة
غزة
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قال النائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن مصر لن يثنيها في دعمها للقضية الفلسطينية مثل إطلاق صاروخ على طابا، مشددًا على أنها دفعت الكثير من أجل القضية من الناحية الاقتصادية والسياسة والعسكرية، فمصر بموقفها الحالي هي الطرف الأكثر صراحة وجرأة وشجاعة.

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب على كل مصري أن يكون فخورًا ببلاده ورؤيتها، وهي تقود المنطقة العربية لقمة القاهرة للسلام، وغيرها من المبادرات للحصول على الحق الفلسطيني وإنقاذ القضية الفلسطينية من التصفية أيضاً.

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن القيادة المصرية غير منفعلة، وعند التأكد من مصدر الصاروخ المرسل إلى طابا ستتخذ إجراءات دبلوماسية سياسية وستحذر بقوة من تكرار مثل هذه الأفعال مره أخرى، مشيرًا إلى أنه إذ كان الصاروخ من جهة دولة الاحتلال (إسرائيل) فهو يدل على عدم التريث، ووجود حالة من الخلل داخل المجتمع الإسرائيلي جراء ما حدث بيوم 7 أكتوبر، ووجود خلافات حول حرب غزة، والقرار الأصعب الذي ستتخذه مصر حاليًا هو التحري والتأكد من المعلومات ثم التصعيد السياسي.

مسلم الاحتلال التصعيد السياسي الحق الفلسطيني السياحة
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