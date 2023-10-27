"ميتا وتيك توك" تعلقان على اتهامات حظر المحتوى المؤيد لفلسطين

ردت شركتا "ميتا" و"تيك توك"على اتهامات من حكومة ماليزيا بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

والخميس حذرت ماليزيا من إجراءات محتملة ضد الشركتين قائلة إن منصاتهما متهمة بتقييد المحتوى الداعم للفلسطينيين.

وقالت "ميتا" التي تمتلك منصة "فيسبوك"إنه "لا صحة" لهذه الاتهامات مضيفة أنها لا تتعمد قمع الأصوات على منصتها.

كما قالت "تيك توك" اليوم الجمعة إن اتهامات كوالالمبور لها بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين لا أساس لها من الصحة.

وأفاد متحدث باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ"رويترز"، تطبق إرشادات المجتمع بشكل عادل على كل المحتوى الموجود على (تيك توك).

وأضاف نحن ملتزمون بتطبيق سياساتنا باستمرار لحماية مجتمعنا.