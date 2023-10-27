سفارة باكستان بالقاهرة تحيي ذكرى "اليوم الأسود" لكشمير.. صور

أحيت سفارة باكستان بالقاهرة امس، ذكرى اليوم الأسود لكشمير وأقيمت بهذه المناسبة ندوة بعنوان “كشمير مستمرة في النزيف” .

حضر الحفل أعضاء من الأكاديميين المصريين ومثقفين ووجهاء وإعلاميين وأعضاء المجتمع المدني وطلاب جامعة الأزهر.

كما تمت تلاوة رسائل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بهذه المناسبة.

وكان أبرز المتحدثون الضيوف في خطاباتهم أن ولاية جامو وكشمير التى تحتلها الهند بشكل غير شرعى هي منطقة متنازع عليها،وانه ينبغي تحديد مصير جامو وكشمير من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ووفقًا لرغبات وتطلعات شعب جامو وكشمير.

وأشار المتحدثون بقلق إلى أن قوات الاحتلال الهندية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الأبرياء في جامو و كشمير المحتلة منذ عقود.

وشدد المتحدثون على أنه لا يحق لأي دولة أن تغير الوضع المتنازع عليه في كشمير من جانب واحد. وطالبوا بإلغاء الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019 على الفور.

ووجه أحد المتحدثين التحية لشعب كشمير من خلال إلقاء قصيدته “يا أحرار كشمير أحييكم.. أحييكم”.

كما تم عرض فيلم وثائقي إلى جانب عرض مصور عن الظروف المروعة لشعب جامو وكشمير الهندي المحتل بشكل غير قانوني.

وصرح السفير ساجد بلال في كلمته بأن الخطوات غير القانونية والأحادية التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019 شجعت الحكومة الهندية على إطلاق العنان للإرهاب والقمع الذي ترعاه الدولة ضد شعب كشميرالشجاع. ودعا الهند إلى إلغاء هذه الإجراءات غير القانونية.

وأكد السفير ساجد بلال مجددًا أن باكستان ستظل دائمًا ثابتة في دعمها الثابت للأخوة والأخوات في جامو و كشمير المحتلة. وأكد مجددا أن دعم باكستان المعنوي والسياسي والدبلوماسي سيستمر حتى تحقيق الحلم العزيز المتمثل في حرية الملايين من الشعب الكشميري من الاحتلال الهندي الوحشي.

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