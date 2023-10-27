الجرعة الأخيرة.. دفن جثة شاب عثر عليه ميتًا داخل شقته ببولاق الدكرور

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب عثر عليه ميتًا داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



جرعة زائدة

وتبين من خلال الفحص المبدئي لجسد الشاب المتوفي، عدم وجود آثار ظاهرية، ويرجح أن يكون سبب الوفاة جرعة زائدة من المخدرات.

وأشارت التحريات أن الشاب المتوفي كان بمفرده داخل الشقة، وليس هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب متوفي، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة (مصطفى.خ.ح)، 32عاما، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية.

بإجراء التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.