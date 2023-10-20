بالفيديو.. داليا عبد الرحيم: الشعب نزل بالملايين لتفويض السيسي في دعم القضية الفلسطينية

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير “البوابة نيوز”، ومساعد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، ومقدمة برنامج “الضفة الأخرى” على قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك الملايين من الشعب المصري نزلوا إلى الشارع لدعم الشعب الفلسطيني، وتفويض الرئيس السيسي في اتخاذ القرارات المناسبة لدعم القضية الفلسطينية

وأضافت "عبد الرحيم"، خلال حوارها على فضائية "الحياة"، أن الإعلام الإسرائيلي يصدر صورة للغرب بأن الشعب الفلسطيني أجمع إرهابي، ولم يتحدث على أن الاحتلال الإسرائيلي يقتل الأطفال والشيوخ، ويرتكب المجازر والكثير من الأفعال الفاضحة.

وأضافت أن الغرب ينظر بشكل مختلف للقضية الفلسطينية، ولمجتمعات العربية لا تتقبل نظرة الغرب للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن القوى الناعمة لمصر من فنانين ورياضين يحاولون طرح الرؤية العربية للقضية الفلسطينية على الغرب، وهذا الأمر مهم، خاصة وأن العقل الأوروبي ينظر إلى القضية الفلسطينية من بعيد، وفي حاجة للحديث معه بصورة مختلفة عن هذه القضية.



وانتقدت داليا عبد الرحيم المواقف الأوروبية الداعم لجيش الاحتلال في العدوان على قطاع غزة.

وأشارت رئيس تحرير "البوابة"، إلى أن وجهة النظر العربية والفلسطينية لا تصل إلى الدول الغربية، مطالبة بمزيد من التسويق والترويج للموقف العربي وتوضيح الحقائق بشأن الصراع.

وأشادت داليا عبد الرحيم، بالموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المناصر للقضية الفلسطينية الذي يتسم بالتوازن.

وانتقدت رئيس تحرير "البوابة" موقف الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، واصفة ذلك بـ"الموقف المنبطح".

واستنكرت داليا عبد الرحيم مطالب البعض الزج باسم مصر في الصراع الدائر حاليا، مشددة على أن مصر لن تخوض حربا بالوكالة.

وعددت رئيس تحرير البوابة، المواقف المصرية المساندة للفلسطينيين عبر الدعم الدبلوماسي والسياسي والشعبي والمساعدات الإنسانية.